Ελλάδα

Στο αυτόφωρο για δύο πλημμελήματα η 61χρονη για την επίθεση των σκυλιών και τον τραυματισμό τριών πολιτών 

Η κατηγορουμένη παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί
Άγρια σκυλιά
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Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (18.9.26) φιλικό πρόσωπο της οικογένειας του Στεφάνου Τσιτσιπά, μετά από τη σύλληψή της για την  επίθεση των δυο σκυλιών της οικογένειας του διάσημου τενίστα σε πολίτες της Βάρης, με αποτέλεσμα τρεις από αυτούς να τραυματιστούν. 

Σε βάρος της γυναίκας που φέρεται να είναι η ιδιοκτήτρια των σκύλων, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα πλημμελήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης διά παραλείψεως κατά συναυτουργία και κατά συρροή και της μη λήψης μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς. 

Η κατηγορουμένη παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί. 

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