Φωτιά στο Αγρίνιο στην περιοχή Ποταμούλα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση, απειλεί κατοικημένη περιοχή

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για φωτιά ποιυ ξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής (08.08.2025)στην περιοχή της Ποταμούλας στο Αγρίνιο.
Οι πρώτες πληροφορίες του agriniopress αναφέρουν ότι η φωτιά απειλεί κατοικημένη περιοχή, με τις πρώτες εικόνες που καταγράφονται να δείχνουν ότι είναι μία «ανάσα» από αυλές σπιτιών.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.
Στη μάχη ρίχτηκαν και 3 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μάλιστα, λίγο μετά τις 16:30 στην περιοχή ήχησε και το 112, συστήνοντας στους κατοίκους να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Αγρίνιο.
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
#Ποταμούλα #Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
#Αγρίνιο
https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν επίσης επιστρατευτεί για την διαχείριση της κατάστασης καθώς και την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.