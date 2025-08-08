Ελλάδα

Φωτιά στο Αγρίνιο στην περιοχή Ποταμούλα – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση, απειλεί κατοικημένη περιοχή

Ισχυρή δύναμη στο σημείο - Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου / Βασίλης Παπαδόπουλος/ Eurokinissi )

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για φωτιά ποιυ ξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής (08.08.2025)στην περιοχή της Ποταμούλας στο Αγρίνιο.

Οι πρώτες πληροφορίες του agriniopress αναφέρουν ότι η φωτιά απειλεί κατοικημένη περιοχή, με τις πρώτες εικόνες που καταγράφονται να δείχνουν ότι είναι μία «ανάσα» από αυλές σπιτιών.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Στη μάχη ρίχτηκαν και 3 αεροσκάφη.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 16:30 στην περιοχή ήχησε και το 112, συστήνοντας στους κατοίκους να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Αγρίνιο.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν επίσης επιστρατευτεί για την διαχείριση της κατάστασης καθώς και την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Ελλάδα
