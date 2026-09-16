Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 45χρονο μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία – Προσπάθησε να μπει στο σπίτι με γεμάτο περίστροφο

Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, χθες Τρίτη (15.9.26), μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας προσπάθησε να μπει στο σπίτι της συζύγου του στη Νέα Σμύρνη με γεμάτο περίστροφο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περί τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης όταν μια 35χρονη από τη Γεωργία κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε ότι ο σύζυγός της προσπαθεί να μπει κρατώντας ένα γεμάτο περίστροφο στην πολυκατοικία που διαμένει.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν τον 45χρονο Γεωργιανό να κρύβεται πίσω από τον κορμό ενός δένδρου και να κοιτά εμμονικά το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και τον έλεγξαν. Κατά τον έλεγχο εντόπισαν μέσα σε τσαντάκι ένα εξάσφαιρο περίστροφο και ακόμα 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία.

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών σχηματίστηκε και σε βάρος της 35χρονης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή της στη χώρα.