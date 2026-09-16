Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Η καθυστέρηση υπήρξε από τους κατηγορούμενους και όχι από εμάς», απαντά το ΕΚΑΒ

Απαντώντας στις καταθέσεις των γιατρών περί ολιγωρίας και έλλειψης φορείου κατά τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς.

Μιλώντας στο iatropedia.gr οι διασώστες του ΕΒΑΒ για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξηγούν, πώς η χρήση της ειδικής καρέκλας δεν οφειλόταν σε έλλειψη εξοπλισμού (φορείου), αλλά στην πάγια πρακτική που επιβάλλεται στις πολυκατοικίες προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά του ασθενούς μέσω των ανελκυστήρων.

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Απορρίπτοντας τα επιχειρήματα των γιατρών για καθυστέρηση του ασθενοφόρου, οι εργαζόμενοι επικαλούνται τα επίσημα στοιχεία που έχουν ήδη κατατεθεί στον Εισαγγελέα.

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ, με τον οποίο επικοινωνήσαμε τονίζει χαρακτηριστικά: «Άλλος καθυστέρησε να πάρει τηλέφωνο, απ’ ότι ξέρουμε. Η καθυστέρηση υπήρξε από την πλευρά των κατηγορουμένων και όχι από εμάς».

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή, η κλήση από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου έγινε στις 16:21, η μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης κατέφθασε στο σημείο μόλις έξι λεπτά αργότερα, στις 16:27, ενώ το ασθενοφόρο ακολούθησε μέσα στο επόμενο ένα με δύο λεπτά.

Παράλληλα σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ χαρακτηρίζει τους γιατρούς αμετανόητους και ανίκανους να κάνουν ανάταξη. «Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων Ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων να επαναφέρουν στην ζωή τον εκλιπόντα. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα».