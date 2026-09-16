Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένο ζευγάρι στις Σέρρες: Τους λήστεψαν με την απειλή κατσαβιδιού

Άγριο περιστατικό ληστείας συνέβη σε ηλικιωμένο ζευγάρι σε χωριό στις Σέρρες, όταν τρεις ληστές μπήκαν στη μονοκατοικία που διαμένουν και απείλησαν με κατσαβίδι για να πάρουν χρήματα.

Το περιστατικό της ληστείας στις Σέρρες, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνέβη την ώρα που το αντρόγυνο κοιμόταν, τα ξημερώματα της Τρίτης (15.09.2026).

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Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, οι δράστες φαίνεται πως παραβίασαν μπαλκονόπορτα εξασφαλίζοντας είσοδο στο σπίτι.

Αναζητώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας, οι άγνωστοι απείλησαν με κατσαβίδι τον 79χρονο άντρα και την 78χρονη σύζυγό του, ασκώντας σωματική βία στον πρώτο. Αφού έψαξαν το σπίτι άρπαξαν 500 ευρώ κι ένα χρυσό κόσμημα και διέφυγαν.

Κατά την επίθεση που δέχθηκε, ο 79χρονος υπέστη τραύμα και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών βρίσκονται σε εξέλιξη.