Φωτιά στο Λασίθι Κρήτης: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (20/9/2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος Λασιθίου Κρήτης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κρήτη κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

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Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν στην επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σήμερα στην Κρήτη, καθιστούν δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2026

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.