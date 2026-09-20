Ελλάδα

Φωτιά στο Λασίθι Κρήτης: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής
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Η φωτιά στην Κρήτη / Φωτο neakriti.gr
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (20/9/2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος Λασιθίου Κρήτης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κρήτη κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν στην επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σήμερα στην Κρήτη, καθιστούν δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής. 

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

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