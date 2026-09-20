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Ηλίας Κασιδιάρης: «Τη Δευτέρα θα ανακοινώσει τον τρόπο που θα κατέβει στις εκλογές», λέει η δικηγόρος του

Όπως τόνισε η η Βάσω Πανταζή, «υπάρχουν βουλευτές του συντηρητικού δεξιού τόξου, που έχουν οργανωθεί σε κόμμα»
Ηλίας Κασιδιάρης
Photo / lamiareport.gr/EUROKINISSI
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Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει έτοιμο, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσω Πανταζή, τον νομικό τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να επιχειρήσει την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται αύριο. Η δικηγόρος του, αναφέρθηκε στα σχέδιά του για κόμμα και στην επιστροφή του στην πολιτική δράση, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τη Βάσω Πανταζή, ο Ηλίας Κασιδιάρης σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη παρουσία στη Βουλή, στο πλαίσιο κόμματος μέσω του οποίου θα μπορούσε να είναι υποψήφιος. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «θα συνεργαστεί με πάρα πολλούς υπάρχοντες κοινοβουλευτικούς άντρες».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «υπάρχουν βουλευτές, όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες, αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται [να συμμετάσχει], γιατί δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι».

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού στις 15 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες πριν συμπληρωθούν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής και αποφυλακίστηκε μετά την ολοκλήρωση της έκτισης της ποινής του. Η Χρυσή Αυγή είχε εκλεγεί στη Βουλή ως πολιτικό κόμμα, ενώ η ελληνική Δικαιοσύνη έκρινε ότι λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση.

Αναφερόμενη στο πώς θα μπορούσε να γίνει η εκλογική κάθοδος, η Βάσω Πανταζή δήλωσε: «Θα είναι, αν το αποφασίσει, υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο το οποίο θα αποτελείται από εκατοντάδες ήδη εκλεγμένους και παλαιότερα εκλεγμένους κοινοβουλευτικούς άντρες». Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι σχετικές επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει, λέγοντας: «Θα σας πω δε ότι αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχει η συνεργασία του κ. Κασιδιάρη με υπάρχοντες βουλευτές».

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