Φωτιά στο Μεσολόγγι: Αναγκαστική προσθαλάσσωση για πυροσβεστικό αεροσκάφος στον Αστακό – Σώος ο πιλότος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο Μεσολόγγι, όταν αεροσκάφος, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή του νέου λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Το αεροσκάφος επιχειρούσε στη μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά στο Μεσολόγγι, κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor πραγματοποιούσε υδροληψία όταν, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, χρειάστηκε να προσθαλασσωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αεροσκάφος ανήκει στην πολιτική προστασία και όχι στην πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με την ΕΡΤ και φαίνεται να παρουσίασε βλάβη στον πλωτήρα την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό από τη θάλασσα.

Το αεροσκάφος είχε προσγειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου στις 20:10 σήμερα Κυριακή 16.08.2026. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και η περισυλλογή του έγινε από σταφος του Λιμενικού Σώματος

Την ίδια ώρα, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας.