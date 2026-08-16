Φωτιά στο Μεσολόγγι σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα – Σηκώθηκαν και εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (16.08.2026) σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά στο Μεσολόγγι καίει κυρίως καλάμια, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα ενώ 2 αεροσκάφη κάνουν ρίψεις νερού μέχρι να πέσει το φως της ημέρας.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λεύκα Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Επί τόπου βρίσκονται και υδροφόρες ΟΤΑ.