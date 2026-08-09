Φωτιά στο Μουζάκι Ηλείας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά στο Μουζάκι, του Δήμου Πύργου Ηλείας ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (9/8/26) ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι στην πορεία της πυρκαγιάς «έπεσαν».

Από την πρώτη στιγμή η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και σύμφωνα με τον δήμαρχο Πύργου, Στάθη Καννή «ήταν άμεση επέμβαση και αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, 20.30 η φωτιά έχει κατασβεστεί ουσιαστικά» δήλωσε.

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Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 25 πυροσβεστών με 5 οχήματα από την Τσεχία που βρίσκονται στη χώρα μας μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης) ενώ από αέρος επιχειρούσαν μέχρι που έπεσε το σκοτάδι 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 με την φωτιά να παίρνει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην περιοχή Μουζάκι», ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης.

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Όπως πρόσθεσε, «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν τουλάχιστον εννέα εναέρια πυροσβεστικά μέσα βοηθώντας σημαντικά στο έργο της κατάσβεσης, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις».

Σύμφωνα με τον κ. Κοροβέση, «προς το παρόν δεν κινδυνεύει το χωριό Μουζάκι, καθώς το μέτωπο της φωτιάς δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή», συμπληρώνοντας ότι «στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν τουλάχιστον 14 μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφερειακής ενότητας Ηλείας».