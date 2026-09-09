Ελλάδα

Φωτιά στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μελιδοχώρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 (ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI)
(ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.

Ο Δήμος Θερμής κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αρδευτικό κανάλι και καίει απορρίμματα και ξηρά χόρτα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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