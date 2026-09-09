Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου με τον Τόλη Βοσκόπουλο και το «αντίο» – «Σαν να αποχαιρετά ο ένας τον άλλον μέσα από τον χρόνο»

Βαριά είναι η θλίψη στην καλλιτεχνική και όχι μόνο σκηνή της χώρας μας από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης 09.09.2026, με πλήθος κόσμου να σπεύδει να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή.

Μέσα στο σοκ και τη θλίψη, αγαπημένοι του άνθρωποι, στέλνουν το δικό τους αντίο για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών και είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα με τις ιδιαίτερες ερμηνείες και το στυλ του.

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Η Άντζελα Γκερέκου, μοιράστηκε φωτογραφίες στο Facebook με τις οποίες φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης να χαμογελά μαζί με τον σύζυγό της Τόλη Βοσκόπουλο που δεν βρίσκεται στη ζωή, έναν από τους θρυλικούς τραγουδιστές και έτσι λέει με τον δικό της τρόπο το αντίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου

«Κάποιες φωνές σιωπούν…αλλά δεν ξεχνιούνται ποτέ…Και κάπως έτσι, μια παλιά φωτογραφία γίνεται ξαφνικά ένα κομμάτι ιστορίας…. Σαν να αποχαιρετά ο ένας τον άλλον μέσα από τον χρόνο….Καλό ταξίδι, Γιώργο…….Να αναπαυθεί η ψυχή σου εν ειρήνη…».

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά κατάγεται από τη Σητεία της Κρήτης.

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Ο τραγουδιστής μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Τραγούδησε για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε Polygram.

Είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο.

Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο.

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφορεί το 1993, το «Μεσάνυχτα και κάτι». Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 1996 βγαίνει το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό.

Ακολουθούν πολλοί δίσκοι, όπως το «Παιδί της νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «ΘΘέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη. Έτσι, σιγά-σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του.

Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει εμφανιστεί με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin’ Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του «Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο» το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος πείθει τον Μαζωνάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού όπου τραγουδά και βάζει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες. Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή είναι η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό γι’ αυτή του την απόφαση.