Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του «Ελπίς» για τον θάνατό του – «Έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό»

Η φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη έσβησε ξαφνικά σκορπίζοντας απέραντη θλίψη στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή. Ο τραγουδιστής, άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης 09.09.2026.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην κλινική πλασμαφαίρεσης Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όταν προέκυψε η ανάγκη να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και από εκεί μεταφέρθηκε στο «Ελπίς» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του τραγουδιστή, με το νοσοκομείο να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση.

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Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν κρίσιμες, με το ασθενοφόρο να αναλαμβάνει τη διακομιδή του γνωστού τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς». Εκεί μεταφέρθηκε προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Ελπίς», ο τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο στις 16:45 με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να αναπνέει και να έχει σφυγμό.

Εκεί του έγινε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χωρίς όμως επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 17:40.

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Οι ακριβείς συνθήκες που προηγήθηκαν της διακομιδής του δεν έχουν αποσαφηνιστεί από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ενώ το χρονικό ξεκινά από την παρουσία του στην κλινική πλασμαφαίρεσης στο Κολωνάκι και καταλήγει στη μεταφορά του στο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ότι είχε φύγει από τη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Ελπίς»

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».