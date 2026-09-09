Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή – Από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι μεταφέρθηκε στο «Ελπίς»

Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης (9.9.26), σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην κλινική πλασμαφαίρεσης Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι όταν κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:40 το απόγευμα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το ιατρικό ανακοινωθέν για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, στις 16:45 χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς και την ΚΑΡΠΑ, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή βρέθηκε η Μαρία Μαζωνάκη, μια από τις δυο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει αυτό που είχε συμβεί…. Το ιατρικό ανακοινωθέν «Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος» «Λίγο μετά τις 16:30 είχε έρθει ένα ασθενοφόρο μέσα στο οποίο είχαν βάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τέσσερα άτομα του έκαναν συνεχώς ΚΑΡΠΑ ενώ όπως είχαμε διακρίνει στο πρόσωπό του ήταν νεκρός και στο χέρι του είχε έναν καθετήρα», λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην οδό Καρνεάδου την ώρα της μεταφοράς του τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

H είσοδος της κλινικής στο Κολωνάκι όπου κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,

«Είμαι σοκαρισμένος, είχαμε συναντηθεί πριν μια βδομάδα» «Είμαι σοκαρισμένος, νομίζω ότι το υπουργείο Υγείας πρέπει τάχιστα να εκδώσει ανακοίνωση για το τι έχει συμβεί. Είχαμε συναντηθεί πριν μια βδομάδα και ήταν πολύ ευδιάθετος γιατί είχαμε μια θετική εξέλιξη στην υπόθεση των καταγγελιών που είχε», δήλωσε στο Live News ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης. «Παιδί της νύχτας είμαι εγώ…» Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά καταγόταν από τη Σητεία της Κρήτης.

NDP Photo

Ο τραγουδιστής μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Τραγούδησε για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

NDP Photo

Το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε Polygram. Είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο. Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι».

NDP Photo

View this post on Instagram A post shared by Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis) Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο. Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφορεί το 1993, το «Μεσάνυχτα και κάτι». Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς».

NDP Photo

Το 1996 βγαίνει το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλοί δίσκοι, όπως το «Παιδί της νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη. Έτσι, σιγά-σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του. Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει εμφανιστεί με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin’ Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του «Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο» το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».