Γιώργος Μαζωνάκης: Άφησε την τελευταία του πνοή πριν τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας του στην Τεχνόπολη

Σοκ και βαρύ πένθος στην ελληνική μουσική για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που σκόρπισε θλίψη σε χιλιάδες θαυμαστές του. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 09.09.2026, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν την μεγάλη επετειακή του συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας στην Τεχνόπολη. Ο τραγουδιστής, θα έβγαινε στις 20 Σεπτεμβρίου στη σκηνή, για να ερμηνεύσει τραγούδια που έχουν αποτυπωθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από την πάνω από την 30ετή καριέρα του.

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«Γιώργοοο βγαίνεις…»: Μια φράση που μέχρι πριν από λίγες ώρες έμοιαζε γεμάτη προσμονή. Ήταν το σύνθημα για τη στιγμή που τα φώτα θα άναβαν, οι πρώτες νότες θα πλημμύριζαν τον χώρο και ο Γιώργος Μαζωνάκης θα έκανε ξανά εκείνο το γνώριμο βήμα προς τη σκηνή, για να βρεθεί απέναντι στο κοινό που τον ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα, όμως, οι ίδιες λέξεις ακούγονται αλλιώς. Έχουν χάσει τη χαρά της αναμονής και κουβαλούν πλέον ένα βάρος που δύσκολα περιγράφεται.

Ήταν η λεζάντα της τελευταίας ανάρτησης του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram. Μια ανάρτηση αφιερωμένη στη μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 33 χρόνια μουσικής διαδρομής του, που ήταν προγραμματισμένη για τις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

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Μια βραδιά που είχε σχεδιαστεί σαν γιορτή. Μια συνάντηση με το κοινό του, μέσα από τραγούδια, αναμνήσεις και στιγμές μιας ολόκληρης πορείας 33 χρόνων.

Μόνο που αυτή η συναυλία δεν θα γίνει ποτέ όπως την είχε ονειρευτεί…