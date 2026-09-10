Φωτιά στο Νησί της λίμνης Ιωαννίνων – Με καραβάκια και πλατφόρμα μεταβαίνουν δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Ιωάννινα, όταν ξέσπασε φωτιά στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τα Ιωάννινα κατευθύνονται προς το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Επειδή η πρόσβαση στο Νησί γίνεται μόνο μέσω της λίμνης, για τη μεταφορά πυροσβεστών και εξοπλισμού χρησιμοποιούνται καραβάκια, καθώς και η ειδική πλωτή πλατφόρμα.

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Στόχος των πυροσβεστών είναι να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την εστία και να την περιορίσουν πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας στα Ιωάννινα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα δέντρο και ήταν μικρής έκτασης.