Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (10.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βελίνα Κορινθίας.

Κινητοποιήθηκαν για τη φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.