Ζάκυνθος: Αφαίρεσαν χρήματα από τουρίστες με την απειλή μαχαιριών – Τρεις συλλήψεις

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε τρία άτομα για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, την Τετάρτη (09.09.2026) στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τα ξημερώματα, η αστυνομία στη Ζάκυνθο ειδοποιήθηκε για περιστατικό ληστείας σε βάρος παρέας νεαρών τουριστών, Ρουμάνων υπηκόων, το οποίο έλαβε χώρα σε προαύλιο χώρο καταλύματος όπου διέμεναν, στην περιοχή Γαϊτανίου Ζακύνθου.

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Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 22χρονος, Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Λαγανά Ζακύνθου, λόγω αστικής διαφοράς, που είχε με έναν εκ των τουριστών, από προηγούμενο τροχαίο συμβάν, από κοινού με τους δύο ακόμη συγκατηγορούμενους του, 28 και 29 ετών, Σέρβους υπηκόους, πήγαν στο σπίτι των νεαρών Ρουμάνων και αφαίρεσαν, με την απειλή μαχαιριών και τη χρήση σωματικής βίας, από μέλη της παρέας, ένα κινητό τηλέφωνο, αξίας, 900 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Μετά από μερικές ώρες και αφού προηγήθηκε σχετική καταγγελία των νεαρών τουριστών και έρευνα από αστυνομικούς, εντοπίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι και συνελήφθησαν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν κατά την τέλεση της ληστείας,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ

δύο μαχαίρια και

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.