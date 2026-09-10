Ελλάδα

Ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος καταγγέλλει απάτη με βίντεο AI: «Είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό»

«Το βίντεο αυτό αποτελεί προϊόν απάτης»
ΦΩΤΟ ARXEIOY ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
ΦΩΤΟ ARXEIOY ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
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Θύμα διαδικτυακής απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (deepfake) έπεσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, καθώς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί παραποιημένο βίντεο από παλαιότερη συνέντευξή του. Στόχος των ανθρώπων που το έφτιαξαν, ήταν να βγάλουν λεφτά από ανύποπτους πολίτες.

Όπως καταγγέλλει ο ίδιος ο Αθανάσιος Μαρτίνος, σε γραπτή δήλωσή του, στο εν λόγω υλικό έχει χρησιμοποιηθεί επεξεργασμένη φωνή που παροτρύνει τους χρήστες να επενδύσουν σε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω συνδέσμου.

Ο εφοπλιστής τονίζει ότι έχει ήδη προσφύγει στις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό και τη δίωξη των υπαιτίων, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απολύτως ψευδές περιεχόμενο.

Στη δήλωσή του επισημαίνει τα εξής:

«Σήμερα 10/9/2026 ενημερώθηκα ότι αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με οπτικό υλικό από παλαιότερη συνέντευξή μου, στο οποίο ακούγεται μία αλλοιωμένη/επεξεργασμένη φωνή που προτρέπει όσους το δουν να προχωρήσουν σε χρηματική επένδυση σε πλατφόρμα, σύνδεσμος της οποίας φέρεται να βρίσκεται κάτωθι του επίμαχου βίντεο.

Το βίντεο αυτό αποτελεί προϊόν απάτης και το περιεχόμενο του είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό, συνεπώς απαγορεύεται η με οιοδήποτε τρόπο χρήση/αναδημοσίευση του.

Έχω προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν και διωχθούν οι υπεύθυνοι.

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