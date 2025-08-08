Φωτιά στο νοσοκομείο Σωτηρία: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο μέσα στο νοσοκομείο Σωτηρία το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025).

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Σωτηρία, στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν σπεύσει στο σημείο για κατάσβεση τουλάχιστον 6 υδροφόρα οχήματα, ενώ στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου έφτασαν και δύο οχήματα της άμεσης δράσης.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου υγείας στον δήμο Αθηναίων Aττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Επίσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, μέχρι στιγμής.