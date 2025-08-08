Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στο νοσοκομείο Σωτηρία: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε κτίριο του νοσοκομείου
Νοσοκομείο Σωτηρία
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο μέσα στο νοσοκομείο Σωτηρία το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025).

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Σωτηρία, στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν σπεύσει στο σημείο για κατάσβεση τουλάχιστον 6 υδροφόρα οχήματα, ενώ στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου έφτασαν και δύο οχήματα της άμεσης δράσης.

Επίσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, μέχρι στιγμής.

Ελλάδα
