Φωτιά στο όρος Παναχαϊκό κοντά στο Άνω Καστρίτσι: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στο όρος Παναχαϊκό πάνω από την Πάτρα, κοντά στο Άνω Καστρίτσι το μεσημέρι της Παρασκευής (26.9.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Πάτρα είναι άμεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο πλέον επιχειρούν 90 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός από της πόλη της Πάτρας αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.