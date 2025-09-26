Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στο όρος Παναχαϊκό κοντά στο Άνω Καστρίτσι: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίες όλο και ενισχύονται
Φωτιά στο όρος Παναχαϊκό
Πυκνός καπνός από τη φωτιά στο όρος Παναχαϊκό / Facebook

Φωτιά ξέσπασε στο όρος Παναχαϊκό πάνω από την Πάτρα, κοντά στο Άνω Καστρίτσι το μεσημέρι της Παρασκευής (26.9.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Πάτρα είναι άμεση.

Στο σημείο πλέον επιχειρούν 90 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός από της πόλη της Πάτρας αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

 

 

φωτιά
φωτό apohxos.gr

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

