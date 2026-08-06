Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Γουδή: «Η δικογραφία περιέχει πλήθος ελλείψεων και σοβαρών κενών» λένε οι δικηγόροι των κατηγορουμένων



«Η σχηματισθείσα δικογραφία περιέχει πλήθος ελλείψεων και σοβαρών «κενών», με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, πολλώ δε μάλλον αποδείξεις, για την παραπομπή και καταδίκη τους για την ποινικώς κολάσιμη πράξη του εμπρησμού» τονίζουν οι δικηγόροι των τριών κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, στο παλιό κτίριο του Badminton, όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στις 12 Ιουλίου 2026.

Σε ανακοίνωσή τους, για τη φωτιά στο Γουδή, οι δικηγόροι από το γραφείο του Ιωάννη Γλύκα, αναφέρουν ότι «η ταυτοποίηση των συγκεκριμένων φερόμενων ως «δραστών» αφορά και περιορίζεται αποκλειστικά στην καταγωγή τους και στην αδυναμία των διωκτικών αρχών να ταυτοποιήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ενδεχόμενο το οποίο ουδέποτε μάλιστα διερεύνησαν! Είναι δε άξιο απορίας ότι προφυλακίστηκαν 3 άτομα, μια οικογένεια, κατόπιν σύντομης απολογίας, με μοναδικό στοιχείο ενοχής την παρουσία τους στον χώρο, η οποία δε αιτιολογήθηκε και αποδείχτηκε ενώπιον της κας Ανακρίτριας με τον πλέον αναντίρρητο τρόπο, ήτοι με την προσκόμιση εγγράφων».

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Και η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Η υπό κρίση δικογραφία αποτελείται από μαρτυρικές καταθέσεις αφενός ανθρώπων που δεν τυγχάνουν σε συντριπτική πλειοψηφία αυτόπτες μάρτυρες, αφετέρου από κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που τοποθετεί να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο άτομα με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει κατάθεση προσώπου που συνδέεται με τον χώρο, στην οποία αναφέρεται ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει καταπάτηση του εσωτερικού του θεάτρου από διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Εκτός των ανωτέρω, οι υπάρχουσες κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με τις 3 εκθέσεις εξέτασης οπτικής παρατήρησης δεν παρέχουν σε καμία χρονική στιγμή άμεση ή έστω περιορισμένη οπτική επαφή με το σημείο, δεν βρέθηκαν ποτέ τα εργαλεία που φέρονται να χρησιμοποίησαν οι κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό, παρά τους ελέγχους της Αστυνομίας, και το γεγονός ότι το θέατρο αποτελεί κέντρο συνάντησης και στάσης πληθώρας κόσμου, λόγω τοποθεσίας, αναδεικνύουν τα «κενά» της δικογραφίας.

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Τα προαναφερθέντα «στοιχεία» αποτελούν τα μοναδικά και παράλληλα στοιχεία «ικανά» να προφυλακίσουν 3 άτομα! – τους εντολείς μας, οι οποίοι έτυχαν να βρίσκονται στην περιοχή και διώκονται για λόγους έτερους από τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία θα έπρεπε να ήταν απτά.

Μάλιστα, στην Έκθεση Αυτοψίας που συντάχθηκε παρατηρήσαμε μετά λύπης μας ότι αναγράφεται η συλλογιστική ότι η διαδοχική παρουσία των οχημάτων, η αποχώρηση, η επιλογή διαφορετικών διαδρομών, μεταγενέστερη συνάντηση και η συγγενική σχέση των κατηγορουμένων αναδεικνύουν συσχέτιση των ενεργειών τους με την υπόθεση, παραβλέποντας και αποσιωπώντας ότι πρόκειται για 3 μέλη μιας οικογένειας, που βρίσκονταν μαζί με τις οικογένειες του στο σημείο, το οποίο είναι πλησίον γνωστού Κρατικού Νοσοκομείου της περιοχής, καθότι μέλος της οικογένειας νοσηλεύεται εκεί και χρησιμοποίησαν τον εξωτερικό χώρο του θεάτρου – όπως πάρα πολλά άτομα την ημέρα εκείνη – ως χώρο αναψυχής των ανήλικων τέκνων τους!

Εμπιστευόμαστε ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα στην συνέχεια της ποινικής διαδικασίας».