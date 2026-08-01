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Ελλάδα

Φωτιά σε Πόρτο Γερμενό, Φωκίδα και Φθιώτιδα: Τεράστιες φλόγες, μανιώδεις άνεμοι και σκληρή μάχη των πυροσβεστών – Live οι εξελίξεις

Καίγονται σπίτια στον Μύτικα και την Πηγή Φωκίδας - Οι φλόγες απειλούν τον Κιθαιρώνα, χωριό «φάντασμα» η Ψάθα - Ρίψεις νερού από ελικόπτερα Erickson
Φωτιά
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Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές με τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες Παρασκευή στη Βοιωτία με τα πύρινα μέτωπα να μαίνονται σε σήμερα (01.08.2026) και στην Αττική αφού οι φλόγες έχουν κάψει εκατοντάδες σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Μεγάλα πύρινα μέτωπα έχουν ξεσπάσει και στην Σκάλα Φωκίδας, με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 να έχουν σταλεί, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει ήδη στα πρώτα σπίτια. Σε ετοιμότητα είναι και οι κάτοικοι Καμηλόβρυσης στην Φθιώτιδα, αφού και εκεί υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, το οποίο έχει περάσει την παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας. Σε επιφυλακή βρίσκονται πυροσβέστες σε Πάρο και Ρέθυμνο, ενώ σε «Red Code» τίθενται αύριο Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Δείτε όλα όσα μετέδωσε το newsit.gr από όλα τα μέτωπα πυρκαγιών στη χώρα.

18:15 | 01.08.2026
Οι περιοχές που επηρεάζονται από τους καπνούς των πυρκαγιών σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιάλεια
18:12 | 01.08.2026

«Η μάχη είναι μεγάλη και δύσκολη... Εμείς συνεχίζουμε...» γράφειη λεζάντα από ένα συγκλονιστικό βίντεο που ανάρτησε το Πυροσβεστικό Σώμα από την προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό.

18:10 | 01.08.2026
Σε ετοιμότητα σκάφος και ελικόπτερο στην Ψάθα

Σε επιφυλακή βρίσκεται Πυροσβεστική και Λιμενικό σε περίπτωση που χρειαστεί η άμεση απομάκρυνση κατοίκων

18:09 | 01.08.2026
Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Θήβας μεταφέρθηκαν δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο στη Φωκίδα. Αναφορές και για τραυματία εθελοντή

18:06 | 01.08.2026
Εκκενώνεται Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα & Ζάχουλη

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα & Ζάχουλη Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα», αναφέρει το νέο μήνυμα

18:06 | 01.08.2026
Φωτιά και στην Ηλεία στο Κουνουπέλι

Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στο Κουνουπέλι Ηλείας, στο οποίο επιχειρούν μόλις 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, ρίψεις πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο κι ένα αεροπλάνο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ανδραβιδας - Κυλλήνης.

17:58 | 01.08.2026
Συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων στο Πόρτο Γερμενό

«Το Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε, κάηκαν σπίτια μεροκαματιάρηδων, όλα γύρω μας είναι στάχτη» - Απεγνωσμένοι οι κάτοικοι στο Προσήλι

17:58 | 01.08.2026
Κρανίου τόπος το Πόρτο Γερμενό
17:58 | 01.08.2026
Ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια στην Αγία Παρασκευή
17:57 | 01.08.2026
Φωτιά σε Πόρτο Γερμενό, Φωκίδα και Φθιώτιδα: Τεράστιες φλόγες, μανιώδεις άνεμοι και σκληρή μάχη των πυροσβεστών – Live οι εξελίξεις
Φωτιά στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας: Μήνυμα του 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από Λαμία, ΒΙΠΕ Λαμίας, Αργυροχώρι, Δομοκό, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, και από αέρος τα PZL
17:57 | 01.08.2026
Η αστυνομικός που σώζει κατσικάκι
Συγκίνηση στη Βοιωτία: Αστυνομικός έσωσε κατσικάκι από τις φλόγες
Η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας απομάκρυνε το μικρό ζώο από περιοχή που απειλούνταν από τη φωτιά
17:55 | 01.08.2026
«Red Code» για Αττική, Βοιωτία, Εύβοια

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας καθώς, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

17:52 | 01.08.2026
Καλησπέρα από το newsit.gr

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται ολόκληρη η χώρα τα τελευταία 24ωρα, με τα μεγαλύτερα μέτωπα να είναι σήμερα Σάββατο σε Πόρτο Γερμενό, Σκάλα Φωκίδας ενώ μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας.

Έχουν σταλεί μηνύματα εκκένωσης του 112 από το πρωί.

Καίγονται σπίτια σε Μύτικα, πόρτο Γερμενό και Πηγή Φωκίδας.

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