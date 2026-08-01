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Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας: Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις – «Απομακρυνθείτε προς Ναύπακτο»

Καίγονται σπίτια στο χωριό Πηγή - Τιτάνια μάχη των πυροσβεστών και των εναέριων μέσων
Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας: Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις – «Απομακρυνθείτε προς Ναύπακτο»
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Φωκίδας το μεσημέρι του Σαββάτου (01.08.2026), για την οποία έχουν σταλεί απανωτά μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους για εκκενώσεις οικισμών, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Φωκίδα. Ωστόσο, οι φλόγες έχουν φτάσει σε αυλές σπιτιών στο χωριό Πηγή. Από το μεσημέρι έχουν σταλεί 3 μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική.

Στις 14:30 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα προς τις περιοχές Πευκάκι και Ευπάλειο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας απομακρυνθείτε προς Πευκάκι και Ευπάλειο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Λίγο μετά τις 16:00 στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας με κατεύθυνση προς Μοναστηράκι.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαγούλα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας απομακρυνθείτε προς Μοναστηράκι», ανέφερε το δεύτερο μήνυμα.

Στις 17:00 στάλθηκε και τρίτο μήνυμα του 112 στους κατοίκους των περιοχών Πευκάκι και Ευπάλειο. «Απομακρυνθείτε προς Ναύπακτο».

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά. Επιχειρούν επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Συγκλονιστικές εικόνες, καίγονται σπίτια

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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