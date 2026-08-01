Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας: Καίγονται σπίτια στο χωριό Πηγή – Μήνυμα εκκένωσης του 112

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Φωκίδας το μεσημέρι του Σαββάτου (1.8.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική στη Φωκίδα ενώ στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα προς τις περιοχές Πευκάκι και Ευπάλειο.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας απομακρυνθείτε προς Πευκάκι και Ευπάλειο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα, και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Σκάλωμα #Φωκίδα.

Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα 7 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.