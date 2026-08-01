Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 4 οικισμών «απομακρυνθείτε προς Πευκάκι και Ευπάλειο»

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Φωκίδας το μεσημέρι του Σαββάτου (1.8.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική στη Φωκίδα ενώ στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα προς τις περιοχές Πευκάκι και Ευπάλειο.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας απομακρυνθείτε προς Πευκάκι και Ευπάλειο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, επτά οχήματα, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Σκάλωμα #Φωκίδα.

Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα 7 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.