Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο σε υπόγειο χώρο κατασβέστηκε άμεσα – «Περίεργα πράγματα» λέει ο Γεωργιάδης

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20.30 την Πέμπτη 14 Αυγούστου στο Τζάνειο Νοσοκομείο στη Νίκαια.

Η φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο σημειώθηκε σε υπόγειο χώρο και κατασβέστηκε άμεσα.

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο γεγονός και έκανε λόγο για «περίεργα πράγματα»…

«Η φωτιά αυτή ήταν ασήμαντη μεν και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου, αλλά αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ…περίεργα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.