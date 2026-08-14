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Φωτιά στον Φοίνικα Ρεθύμνου: Ήχησε 112 για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα

Κοντά σε σπίτια η φωτιά - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Φωτιά στο Ρέθυμνο
Photo / Youtube
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φοίνικας Ρεθύμνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο δίνουν τεράστια μάχη καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελλιά έχει πλησιάσει κατοικημένη περιοχή, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Για την φωτιά στο Ρέθυμνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 63 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Το 112 ήχησε λίγο αργότερα για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Λίγο μετά τις 20:00, σύμφωνα με τοπικά μέσα η εικόνα της πυρκαγιάς φαίνεται να δείχνει καλύτερη με την ελπίδα ότι θα οριοθετηθεί άμεσα.

Στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκονται σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 6 μποφόρ με ριπές 7 μποφόρ.
  2. Στις 19:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρι και Σούδα, με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου.
  3. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
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