Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Αγίου Στυλιανού προς Καλύβια – Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έκαναν τη μέρα νύχτα.

Η ατμόσφαιρα στον Κουβαρά Αττικής είναι αποπνικτική. Διάσπαρτα κτίρια, πτηνοτροφικές μονάδες και αυτοκίνητα όπου βρίσκονται στο σημείο παραδόθηκαν στις φλόγες. «Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής και βρίσκεται σε χαράδρα» είπε μιλώντας στην ΕΡΤnews η Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστική, Έφη Παπαβραμοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, στάλθηκε μήνυμα του 112 για εκκένωση του Αγίου Στυλιανού προς Καλύβια. Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στη περιοχή Αγίου Στυλιανού Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Καλύβια Θορικού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ρίχνουν νερό σε μπουκάλες υγραερίου

Στη μάχη για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών) ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Το γαλλικό πυροσβεστικό όχημα

Μέσα στο χάος συνέβη και ένα απρόοπτο όταν ρεπόρτερ της ΕΡΤ έσωσε χελώνα από τις φλόγες στον Κουβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εργοστάσιο έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες / (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)

Πυροσβέστης στη μάχη με την πυρκαγιά / (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)

Μαύροι καπνοί στη περιοχή Κουβαρά Αττικής από τη μεγάλη φωτιά / (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως ο άνεμος άλλαζε συνεχώς φορά, ενώ διευκρίνισε πως οι κατασκηνώσεις βρίσκονται πολύ μακριά από το σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Σε πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι φλόγες φαίνεται να έφτασαν νωρίτερα μέχρι τη μάντρα κατοικίας στον Κουβαρά, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν ζημιές στο συγκεκριμένο σπίτι.

Λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή η Τροχαία έχει προχωρήσει στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκοπούλου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Την εικόνα που επικρατεί περιέγραψε ο Δημήτρης Παπαχρήστου, δήμαρχος Σαρωνικού ο οποίος έκανε λόγο για ισχυρούς ανέμους στο σημείο. «Απειλήθηκαν σπίτια, γι’ αυτό και έγινε η εκκένωση», ανέφερε μιλώντας στο Mega, τονίζοντας ότι το μέτωπο απομακρύνεται από τις κατοικημένες περιοχές.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, το οποίο θα αναζητήσει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα, με την πρώτη πυρκαγιά να εκδηλώνεται πριν από τις 08:00 το πρωί, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με οικισμούς και κατοικίες. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία.

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κουβαρά – Κερατέας, έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής κυκλοφοριακές εκτροπές: