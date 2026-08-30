Φωτιά στον Ωρωπό στην περιοχή Μαρκόπουλο: Μηνύματα του 112 – Ρίψεις νερού από 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή (30.08.2026) σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στο Ωρωπό περίπου στις 17:00 και κινητοποιήθηκε άμεσα.
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Για το έργο της κατάσβεσης έσπευσαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Δύο μηνύματα του 112 στάλθηκαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων λίγο μετά τις 17:30, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
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Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.