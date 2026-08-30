Φωτιά στον Ωρωπό στην περιοχή Μαρκόπουλο: Μηνύματα του 112 – Ρίψεις νερού από 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή (30.08.2026) σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στο Ωρωπό περίπου στις 17:00 και κινητοποιήθηκε άμεσα.

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Για το έργο της κατάσβεσης έσπευσαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Δύο μηνύματα του 112 στάλθηκαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων λίγο μετά τις 17:30, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαρκόπουλο #Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2026

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in #Markopoulo #Oropou of the regional unit of East #Attica



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2026

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.