Ελλάδα

Φωτιά στον Σολομό Κορινθίας: Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

Καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως
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Η φωτιά στην Κόρινθο
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (16/8/2026) σε σκουπίδια και ξερά χόρτα κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως, στο ύψος του Σολομού Κορινθίας.

Στο σημείο της φωτιάς στην Κορινθία έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το korinthostv, λόγω των πυκνών καπνών που είχαν περιορίσει την ορατότητα, ο αυτοκινητόδρομος στο 87ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, παρέμεινε προσωρινά κλειστός για λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία, ωστόσο στο σημείο καταγράφονται καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται.

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