Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Ήχησε το 112 «κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα
Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

 Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (21/9) και στον χώρο του ΧΥΤΑ από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Μάλιστα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

