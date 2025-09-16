Φωτιά στου Ρέντη: Εκκενώθηκε η περιοχή με τον φόβο εκρήξεων από φιάλες υγραερίου

H Φωτιά που ξέσπασε πριν λίγο, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο Ρέντη στην οδό Αγίων Πάντων, παράλληλη της Θηβών, εντοπίζεται σε αποθήκες κρεάτων και εφεδρικών ψυγείων και βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τη φωτιά στου Ρέντη, φαίνεται να έχει εκκενωθεί προληπτικά όλο το τετράγωνο καθώς υπάρχει φόβος ότι υπάρχουν μπουκάλες υγραερίου κοντά στις αποθήκες των κρεάτων και των εφεδρικών ψυγείων.

Η ατμόσφαιρα είχε κατακλιστεί από μαύρους καπνούς και η πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.