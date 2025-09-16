Ελλάδα

Φωτιά στου Ρέντη: Εκκενώθηκε η περιοχή με τον φόβο εκρήξεων από φιάλες υγραερίου

Η φωτιά καίει σε αποθήκες κρεάτων και εφεδρικών ψυγείων
Ανανεώθηκε πριν 12 λεπτά
Το σημείο που κάηκε στου Ρέντη
Το σημείο που κάηκε στου Ρέντη

H Φωτιά που ξέσπασε πριν λίγο, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο Ρέντη στην οδό Αγίων Πάντων, παράλληλη της Θηβών, εντοπίζεται σε αποθήκες κρεάτων και εφεδρικών ψυγείων και βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τη φωτιά στου Ρέντη, φαίνεται να έχει εκκενωθεί προληπτικά όλο το τετράγωνο καθώς υπάρχει φόβος ότι υπάρχουν μπουκάλες υγραερίου κοντά στις αποθήκες των κρεάτων και των εφεδρικών ψυγείων.

Η ατμόσφαιρα είχε κατακλιστεί από μαύρους καπνούς και η πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.

Η φωτιά στο Ρέντη
Η φωτιά στο Ρέντη

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

