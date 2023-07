Μάχη με τις φωτιές δίνουν από χθες Δευτέρα (18.7.2023) οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα στις φλεγόμενες περιοχές.

Σήμερα, η ΕΕ αποφάσισε να βοηθήσει την Ελλάδα, η οποία πλήττεται από μεγάλες φωτιές, ενεργοποιώντας τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της.

Συγκεκριμένα η ΕΕ στέλνει 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα από τη Γαλλία και την Ιταλία, τα οποία θα συνδράμουν το έργο της κατάσβεσης των φωτιών.

Το γεγονός ανακοίνωσε η Κομισιόν, μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της επιτροπής στο Twitter.

Η ανάρτηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής:

Forest fire 🔥 in Attica, Greece 🇬🇷



EU 🇪🇺 Civil Protection Mechanism activated ✅@EU_Commission mobilising

4 firefighting planes from France 🇫🇷

and Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/kaVo4DO1Vc