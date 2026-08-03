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Λαύριο: Χειροπέδες σε 56χρονο για παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανήλικης – Η μητέρα φέρεται να εξανάγκαζε την κόρη της να συμμετέχει

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε μέσω βιντεοκλήσης πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα στις οποίες εξαναγκαζόταν η 12χρονη
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου (Γιάννης Παναγόπουλος)
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Στη σύλληψη ενός 56χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Λαύριο, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση εμπλέκεται και η 28χρονη μητέρα του παιδιού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο 56χρονος στο Λαύριο κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2026, κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με την 28χρονη, παρακολουθούσε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα και πορνογραφικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε η ανήλικη, έπειτα από εξαναγκασμό από τη μητέρα της.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και για παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση.

Ο 56χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Λαυρεωτικής και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

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