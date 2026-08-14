Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος στην Αττική και άλλες εννέα περιφέρειες τον Δεκαπενταύγουστο

Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για φωτιές το Σάββατο, Δεκαπενταύγουστος, στην Αττική και σε άλλες εννέα περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, με τις αρμόδιες αρχές να τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα.
Ο αυξημένος κίνδυνος για φωτιές ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο αφορά, εκτός από την Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.
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Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο
Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης, στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται:
- Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων.
- Πελοπόννησος: Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία.
- Δυτική Ελλάδα: Αχαΐα και Ηλεία.
- Στερεά Ελλάδα: Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου.
- Θεσσαλία: Σποράδες.
- Βόρειο Αιγαίο.
- Νότιο Αιγαίο.
- Κρήτη.
- Κεντρική Μακεδονία: Χαλκιδική και Αγιον Ορος.
- Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη και Εβρος, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης.
Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται στην κατηγορία 4, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.
Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.
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Μεταξύ άλλων, συστήνεται να αποφεύγονται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.
Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199.