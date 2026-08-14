Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος στην Αττική και άλλες εννέα περιφέρειες τον Δεκαπενταύγουστο

Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για φωτιές το Σάββατο, Δεκαπενταύγουστος, στην Αττική και σε άλλες εννέα περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, με τις αρμόδιες αρχές να τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ο αυξημένος κίνδυνος για φωτιές ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο αφορά, εκτός από την Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

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Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης, στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται:

Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων.

Πελοπόννησος: Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία.

Δυτική Ελλάδα: Αχαΐα και Ηλεία.

Στερεά Ελλάδα: Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου.

Θεσσαλία: Σποράδες.

Βόρειο Αιγαίο.

Νότιο Αιγαίο.

Κρήτη.

Κεντρική Μακεδονία: Χαλκιδική και Αγιον Ορος.