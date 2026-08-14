Τροχαίο στον δρόμο προς Μπράλο – Αγροτικό «έφυγε» από την πορεία του και «κατέβασε» δύο δέντρα

Τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στον δρόμο προς Μπράλο στη Φθιώτιδα (14.08.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, το τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός ενός αγροτικού που κατέβαινε προς Λαμία, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έχασε τον έλεγχο στον Μπράλο, με αποτέλεσμα το όχημα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να πέσει πάνω στα δέντρα.

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Είναι ευτύχημα που εκείνη τη στιγμή δεν ερχοταν άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα.