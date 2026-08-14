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Τροχαίο στον δρόμο προς Μπράλο – Αγροτικό «έφυγε» από την πορεία του και «κατέβασε» δύο δέντρα

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ο οδηγός που δεν τραυματίστηκε σοβαρά
Τροχαίο στον Μπράλο
Κόσμος στον τόπο του σοκαριστικού τροχαίου
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Τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στον δρόμο προς Μπράλο στη Φθιώτιδα (14.08.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr, το τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός ενός αγροτικού που κατέβαινε προς Λαμία, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έχασε τον έλεγχο στον Μπράλο, με αποτέλεσμα το όχημα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να πέσει πάνω στα δέντρα.

Είναι ευτύχημα που εκείνη τη στιγμή δεν ερχοταν άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα.

Τροχαίο στον Μπράλο

Ο οδηγός παρά τη σφοδρή σύγκρουση, καθώς ξεριζώθηκαν δύο δέντρα, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Τροχαίο στον Μπράλο

Αρχικά στο σημείο σταμάτησαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ που περνουσαν από εκεί, εκτός υπηρεσίας, για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό, όπως και άλλοι διερχόμενοι οδηγοί.

Τροχαίο στον Μπράλο

Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο από τη Λαμία, ενώ κλήθηκε και η πυροσβεστική για να απομακρύνει τα δέντρα από το οδόστρωμα.

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