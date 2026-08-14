Βόλος: 60χρονος ακρωτηριάστηκε σε εργατικό ατύχημα σε φούρνο – Έχασε τρία δάχτυλα στο χέρι του

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 14.08.2026 σε φούρνο στο κέντρο του Βόλου, με έναν 60χρονο να τραυματίζεται σοβαρά στο χέρι. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία.

Το εργατικό ατύχημα στον φούρνο του Βόλου, έγινε την ώρα που ο 60χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης, εργαζόταν σε μηχάνημα της παραγωγής. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει, το μηχάνημα έπιασε το χέρι του και του έκοψε τρία δάχτυλα.

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Ο 60χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί ανέλαβαν την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το απόγευμα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.