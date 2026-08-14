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Φωτιά στη Χαλκιδική: Δύο άνδρες συνελήφθησαν και ακόμη ένας ταυτοποιήθηκε για την επίθεση στο συνεργείο του MEGA

Οι συλλήψεις έγιναν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Σίβηρη
Φωτιά στην Χαλκιδική
Photo / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο άνδρες για την επίθεση που δέχθηκε τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA στη Χαλκιδική, την ώρα που κάλυπτε τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Κασσάνδρας.

Η επίθεση έγινε στη Σίβηρη στη Χαλκιδική, όπου το συνεργείο του τηλεοπτικού σταθμού βρισκόταν για να μεταδώσει εικόνες και τις τελευταίες εξελίξεις από τη φωτιά. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν συνεργός τους. Τα στοιχεία του έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8/26), όταν το συνεργείο του MEGA, με τη δημοσιογράφο Μαρία Γουγουτσά, κάλυπτε τις εξελίξεις από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε όσα συνέβησαν, αναφέροντας ότι το συνεργείο δέχθηκε επίθεση και αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από το σημείο.

«Έσπασαν το μικρόφωνο του MEGA, έσπασαν το κινητό μου, λίγο έλειψε να σπάσουν και την κάμερα… Δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Πήγαμε από την άλλη πλευρά για να μεταφέρουμε εικόνες και όχι μόνος μας έβρισαν, μας έφτυσαν, μας χτύπησαν αλλά μας έδιωξαν από την περιοχή» είπε η δημοσιογράφος, περιγράφοντας την επίθεση και τα όσα έγιναν στη Χαλκιδική.

Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε η αστυνομική έρευνα και οι δύο συλλήψεις, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στην ταυτοποίηση του τρίτου ατόμου που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

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