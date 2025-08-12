Φωτιές: Πύρινος εφιάλτης στην Κάτω Αχαΐα και εντολή εκκένωσης προς Πύργο – Στις φλόγες Χίος, Πρέβεζα και Ζάκυνθος

Δραματικό είναι το βράδυ στην Αχαΐα με την φωτιά να καίει τα πάντα σε ένα μέτωπο άνω των 20 χιλιομέτρων ενώ πύρινα μέτωπα έχουμε και σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα.

Μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας 12 Αυγούστου ήχησε το 112 και καλούσε του κατοίκους στην Κάτω Αχαΐα να εκκενώσουν την περιοχή καθώς η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη και να μετακινηθούν προς τον Πύργο.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης για τους κατοίκους στην Κάτω Αχαΐα έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με την ΕΡΤ 80 αστυνομικοί με 35 οχήματα εμπλέκονται σε όλο τον μηχανισμό των εκκενώσεων στην Αχαΐα και βεβαίως και στην Κάτω Αχαΐα, όπου με κάθε τρόπο με τα αυτοκίνητα, με λεωφορεία επιχειρείται η απομάκρυνση του κόσμου από την περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως η μόνη ασφαλής διαφυγή είναι προς τον Πύργο Ηλείας, όχι προς την Πάτρα καθώς έχει διακοπεί εντελώς η κίνηση στο σημείο λόγω της πυρκαγιάς και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Παράλληλα φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας και στην περιοχή Συχαινά με το 112 να ηχεί και εκεί και να ζητά την εκκένωση των περιοχών Βουντένη (Σκιοέσσα) και Μπάλα προς Πάτρα.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Βουντένη (#Σκιοέσσα) και #Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στην Αχαΐα με σκοπό την απομάκρυνση κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Καμινίων και Τσουκαλεϊκων.

Δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή με σκοπό να απομακρύνουν, με συνοδεία αστυνομικών, άτομα προς Πάτρα, ενώ παράλληλα παραμένουν σε ετοιμότητα πλοιάρια του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, ώστε να παραλάβουν άτομα από θαλάσσης.

Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών.

Επίσης, ανοικτός θα παραμείνει ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.

Παράλληλα στο site του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους ΟΤΑ για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά στις πληγείσες περιοχές της Αχαΐας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, κάλεσε τους κατοίκους που έλαβαν μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν άμεσα και χαρακτήρισε «δύσκολη» την φωτιά».

«Ξεκίνησε από το Χαϊκάλι αλλά κατευθύνθηκε προς τη ΒΙΠΕ, μπήκε μέσα. Αυτή τη στιγμή καίει την ΒΙΠΕ και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην καούν τα εργοστάσια και ιδιαίτερα αυτά που έχουν εύφλεκτα υλικά. Κάποια εγκαταλελειμμένα εργοστάσια καίγονται. Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από τη ΒΙΠΕ εμείς γιατί η ατμόσφαιρα ήταν δύσκολη», είπε στο One.

«Η φωτιά έχει κατέβει προς την περιοχή των Βραχναίικων, είναι δυνατός ο άνεμος και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο μέτωπο στο Πλατάνι της Αχαΐας πάνω από την Πάτρα. Και γίνεται και εδώ εκκένωση.

Είναι πιο αραιοκατοικημένη περιοχή αλλά πιο κοντά στην ανατολική πλευρά της Πάτρας και δεν υπάρχουν αρκετές δυνάμεις δυστυχώς, σημείωσε και σε άλλο σημείο ανέφερε πως «η φωτιά έχει ανοίξει σε τρία μέτωπα».

Από την μεγάλη φωτιά έχουν παραδοθεί στις φλόγες σπίτια, εργοστάσια και αγροτικές εγκαταστάσεις ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη καθώς έχει πέσει η νύχτα και επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Δύο ασθενείς και το προσωπικό του Κέντρου υγείας Κάτω Αχαΐας, απομακρύνονται προληπτικά από τις εγκαταστάσεις της υγειονομικής μονάδας μετά το μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής και μετακινούνται προς Βάρδα.

Το κέντρο υγείας της Βάρδας, όπως και αυτό της Γαστούνης, μαζί με τα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Πύργου, έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή με απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περίπτωση που χρειαστεί να υποδεχθούν περιστατικά. Υπενθυμίζεται ότι η οδική επικοινωνία με την Πάτρα έχει διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Στο σημείο που μαίνεται η φωτιά επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα με το ένα να έχει συντονιστικό ρόλο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα στην Αχαΐα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), πλωτά του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν στη θαλάσσια ζώνη από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, παρέλαβαν δύο άτομα από ξενοδοχειακή μονάδα και ακόμη επτά από την ευρύτερη περιοχή. Όλοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο νότιο λιμάνι της Πάτρας.

Χίος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο βόρειο τμήμα του νησιού – Νέο μήνυμα από το 112

Ανεξέλεγκτη η φωτιά που καίει από το μεσημέρι τη βόρεια Χίο. Με μηνύματα μέσω του 112 εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο τα χωριά της περιοχής. Ήδη δόθηκε εντολή εκκένωσης της Κατάβασης, των Διευχών, της Σιδηρούντας, των Φυτών και των Κηπουριών, ενώ στις 21.45 δόθηκε εντολή εκκένωσης της Παρπαριάς προς Καμπιά και Καρδάμυλα!

Στο μεταξύ σε 56 ανέρχονται τα άτομα που έχουν απεγκλωβιστεί από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα με πλωτά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού η επιχείρηση απεγκλωβισμού που έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ και συμμετέχουν 7 πλωτά του Λιμενικού Σώματος (5 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ, 1 Ναυαγοσωστικό ΛΣ , 1 Περιπολικό Πλοίο ΛΣ) και ιδιωτικά σκάφη.



Στην περιοχή παραμένουν 1 περιπολικό Πλοίο ΛΣ, 2 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ και 1 Ναυαγοσωστικό ΛΣ προς τυχόν παροχή συνδρομής.

Πρέβεζα: Πύρινο μέτωπο σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα

Δύσκολη θα είναι η νύκτα για τα χωριά του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, καθώς βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα που ηχούν από το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους, είτε να απομακρυνθούν από τους οικισμούς, είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στις 8 το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό όργανο Ηπείρου στην Φιλιππιάδα και αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση με πολλά προβλήματα, καθώς δεν συνέδραμαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης επαρκή εναέρια μέσα γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί στο Αμμότοπο και την Δαφνωτή, τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως εκείνη που ξέσπασε στον Γυμνότοπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών – και γιναντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού.

Το βράδυ της Δευτέρας ήχησε μήνυμα από το 112 στην Φιλιππιάδα, έδρα του δήμου Ζηρού, και το Θεσπρωτικό όπου καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας του Θεσπρωτικού.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους κατοίκους να ζουν ώρες αγωνίας για τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.

Ο δήμος Ζηρού ανακοίνωσε πως όσοι κάτοικοι απομακρύνονται από Μελιανά, Παπαδάτες, Ζερβό, Γαλατά, Ριζοβούνι, μπορούν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο Θεσπρωτικού.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Θεσπρωτικό και #Φιλιππιάδα #Πρεβέζης παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Αν τελικά ηχήσει 112 για εκκένωση Φιλιππιάδας, τα σημεία συγκέντρωσης είναι τα εξής: 1) ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας 2) 2ο Δημοτικό Σχολείο 3) 1ο και 2ο Γυμνάσιο 4) Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας.

Το καταστροφικό έργο της πύρινης λαίλαπας ευνοούν οι άνεμοι που πνέουν με ένταση 5 μποφόρ, ενώ συνεχείς είναι και οι ισχυρές ριπές που φουντώνουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στην Πρέβεζα επιχειρούν, 130 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ζάκυνθος: Μαίνεται η φωτιά στη Λιθακιά – Προς Μουζάκι και Παντοκράτορα τα πύρινα μέτωπα

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στης Λιθακιά, με τα πύρινα μέτωπα να ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο. Παράλληλα προς τα χωριά του Παντοκράτορα και του Μουζακίου κινείται αυτή την ώρα η φωτιά.

Οι εικόνες αυτή την ώρα, που έχει πλέον σκοτεινιάσει, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Η πυρκαγιά είναι ορατή από πολλά σημεία του νησιού και εκτείνεται σε μεγάλη έκταση. Παντού γύρω μας εντοπίζονται πύρινα μέτωπα και καπνοί.

Με το πρώτο σκοτάδι έπαψαν και οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα. Υπεράνθρωπες προσπάθειες εξακολουθούν να καταβάλουν από ξηράς οι άνδρες της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές.