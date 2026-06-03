Ελλάδα

Κορυδαλλός: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκε σώος ο ένοικος από την ταράτσα της πολυκατοικίας

Στο σημείο σπεύδει ειδικό μηχάνημα της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει
Η πολυκατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες
Η πολυκατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Λήξη συναγερμού στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα επί των οδών Ιθάκης και Δοϊράνης, η οποία έσβησε χάρη στην έγκυρη παρέμβαση της πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη γειτονιά του Κορυδαλλού έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ ένοικος της πολυκατοικίας ανέβηκε στην ταράτσα για να σωθεί από τις φλόγες.

Στο σημείο σπεύδει ειδικό μηχάνημα της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει. 

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από καντηλάκι, καθώς σε ένα από τα διαμερίσματα είχε πεθάνει μια γυναίκα και σήμερα γινόταν η κηδεία. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
445
218
147
131
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πανελλήνιες 2026: Αυτές είναι οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία για τα ΓΕΛ – Απαιτητικά τα περισσότερα θέματα
Καθηγητές εκτιμούν πως κάποια από τα θέματα ήταν απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους μαθητές - Οι απαντήσεις από το φροντιστήριο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ»
Μαθητές
Πανελλήνιες 2026: Δύσκολα και με παγίδες τα θέματα της Βιολογίας για τους υποψήφιους των ΓΕΛ – Τι «έπεσε» στα Αρχαία και τα Μαθηματικά
Η εκτίμηση για τα θέματα από το φροντιστήριο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» - Οι Πανελλήνιες για τα ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική
Θράνιο
Newsit logo
Newsit logo