Κορυδαλλός: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκε σώος ο ένοικος από την ταράτσα της πολυκατοικίας

Λήξη συναγερμού στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα επί των οδών Ιθάκης και Δοϊράνης, η οποία έσβησε χάρη στην έγκυρη παρέμβαση της πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη γειτονιά του Κορυδαλλού έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ ένοικος της πολυκατοικίας ανέβηκε στην ταράτσα για να σωθεί από τις φλόγες.

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Στο σημείο σπεύδει ειδικό μηχάνημα της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από καντηλάκι, καθώς σε ένα από τα διαμερίσματα είχε πεθάνει μια γυναίκα και σήμερα γινόταν η κηδεία.