Φωτιές σε Κιλκίς, Θεσπρωτία και Καστοριά: Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, μαίνεται η μάχη με τις φλόγες

Αντιμέτωπες με αλλεπάλληλα πύρινα μέτωπα βρίσκονται από το μεσημέρι της Παρασκευής (25.7.25) οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Με το 112 να έχει ηχήσει στο Κιλκίς, τη Θεσπρωτία στην Καστοριά και στη Μεσσηνία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα στο Κιλκίς, στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας και στο Νεστόριο Καστοριάς, ενώ υπό έλεγχο έθεσε η Πυροσβεστική τις φωτιές που είχαν ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στην Αρχαία Ολυμπία και στο Νερόμυλο Μεσσηνίας.

Στην Αρχαία Ολυμπία επιχείρησαν 56 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, επτά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ στη Μεσσηνία 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, έξι οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη.

Μεγάλη είναι η φωτιά στο Κιλκίς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του δήμου Κιλκίς.

Λόγω της φωτιάς εκκενώθηκε ξενοδοχείο και σπίτια στην περιοχή.

Για τη φωτιά στο Κιλκίς ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά πλησίον του παλαιού ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Κοινότητας Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Λόγω της φωτιάς στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Παραμυθιά.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γαρδίκι. Σκάνδαλο και Μανδρότοπος απομακρυνθείτε προς Παραμυθιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 44 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Τις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (25.7.25) σε δασική έκταση στη θέση Ρίζωμα στο Νεστόριο Καστοριάς.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Νεστόριο Καστοριάς κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων, επτά οχήματα και δύο αεροπλάνα.

Παράλληλα, συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Activation 1⃣1⃣2⃣



Wildfire in #Flasata #Polianemo of the regional unit of #Kastoria



Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice