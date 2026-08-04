Ιός του Δυτικού Νείλου: Έκτακτα μέτρα από το ΕΚΕΑ για την ασφάλεια της αιμοδοσίας

Η εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου έχει χτυπήσει καμπανάκι στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για τη διασφάλιση της ασφάλειας της αιμοδοσίας. Ανακοίνωσε νέα μέτρα κατά την περίοδο μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου, επικαιροποιώντας τον κατάλογο των περιοχών όπου εφαρμόζονται ενισχυμένοι έλεγχοι και ειδικοί περιορισμοί.

Σύμφωνα με το ΕΚΕΑ, τα μέτρα βασίζονται στο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Υγείας για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου και στα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ έως τις 29 Ιουλίου 2026.

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Στις «επηρεαζόμενες» περιοχές προστέθηκαν ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, καθώς και οι Δήμοι Πέλλας και Σκύδρας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

Το ΕΚΕΑ διακρίνει τις περιοχές σε δύο κατηγορίες:

Επηρεαζόμενες περιοχές, όπου έχει ήδη καταγραφεί τουλάχιστον ένα ανθρώπινο κρούσμα κατά τη φετινή περίοδο.

Περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου δεν έχει ακόμη καταγραφεί πρόσφατο κρούσμα, αλλά υπάρχουν επιδημιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής του, όπως η γειτνίαση με επηρεαζόμενους δήμους, ιστορικά δεδομένα, εντομολογικά ευρήματα και στοιχεία επιτήρησης σε ζώα.

Ενισχυμένος μοριακός έλεγχος του αίματος

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Για την προστασία των μεταγγίσεων, το ΕΚΕΑ προβλέπει μοριακό έλεγχο (ΝΑΤ) των μονάδων αίματος που συλλέγονται από αιμοδότες συγκεκριμένων περιοχών.

Στην Περιφέρεια Αττικής, όλες οι μονάδες αίματος από αιμοδότες που κατοικούν ή εργάζονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής υποβάλλονται σε μοριακό έλεγχο για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Παράλληλα, μοριακός έλεγχος εφαρμόζεται και στις μονάδες αίματος που προέρχονται από αιμοδότες οι οποίοι κατοικούν ή εργάζονται στους επηρεαζόμενους και υψηλού κινδύνου δήμους.

Για την υπόλοιπη χώρα, εκτός Αττικής, ο μοριακός έλεγχος εφαρμόζεται στις μονάδες αίματος που προέρχονται από αιμοδότες των επηρεαζόμενων και υψηλού κινδύνου περιοχών.

ΕΚΕΑ: Δέσμευση αποθεμάτων αίματος

Το ΕΚΕΑ ανακοίνωσε επίσης τη δέσμευση συγκεκριμένων αποθεμάτων αίματος, πλάσματος και αιμοπεταλίων.

Στην Αττική δεσμεύονται οι μονάδες που έχουν συλλεχθεί από τις 15 Ιουλίου 2026 από αιμοδότες των Δήμων Πέλλας και Σκύδρας.

Στην υπόλοιπη χώρα δεσμεύονται οι μονάδες που έχουν συλλεχθεί από τις 15 Ιουλίου από αιμοδότες των Δήμων Παπάγου-Χολαργού, Πέλλας και Σκύδρας.

Το ΕΚΕΑ διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται αναδρομικός έλεγχος για τις νέες επηρεαζόμενες περιοχές της Αττικής, καθώς οι έλεγχοι εφαρμόζονται ήδη από τις 8 Ιουλίου, ενώ δεν πραγματοποιείται αναδρομικός έλεγχος για μονάδες που προέρχονται από δήμους υψηλού κινδύνου.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τι ισχύει για τους αιμοδότες

Σημαντικά είναι και τα μέτρα που αφορούν την αξιολόγηση της καταλληλότητας των αιμοδοτών.

Ειδικότερα:

Υποψήφιοι αιμοδότες που αποχωρούν από περιοχή όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, εφόσον δεν είναι δυνατή η διενέργεια μοριακού ελέγχου (ΝΑΤ).

Ως έκθεση σε επηρεαζόμενη περιοχή θεωρείται ακόμη και μία διανυκτέρευση, καθώς αυτή συμπίπτει με τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών.

Άτομα που έχουν νοσήσει από τον ιό μπορούν να αιμοδοτήσουν 120 ημέρες μετά τη διάγνωση.

Κατά τη λήψη του ιστορικού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε συμπτώματα συμβατά με ήπια λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Οι αιμοδότες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία αιμοδοσίας εάν εμφανίσουν πυρετό ή άλλα σχετικά συμπτώματα μέσα σε 15 ημέρες από την αιμοδοσία, ώστε να δεσμεύεται προληπτικά η μονάδα αίματος και τα παράγωγά της.

ΕΚΕΑ: Έκκληση για ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας

Παράλληλα, το ΕΚΕΑ ζητά από τις υπηρεσίες αιμοδοσίας περιοχών όπου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα να εντείνουν την ενημέρωση των συλλόγων και των εθελοντών αιμοδοτών, καθώς οι προσωρινοί αποκλεισμοί αυξάνουν τις ανάγκες για διαθέσιμες μονάδες αίματος.

Οι υπηρεσίες καλούνται επίσης να διατηρούν επαρκή αποθέματα, ώστε σε συνεργασία με το ΕΚΕΑ να μπορούν να καλύπτονται πιθανές έκτακτες ανάγκες σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη σημερινή επικαιροποιημένη λίστα περιλαμβάνονται επηρεαζόμενοι ή υψηλού κινδύνου δήμοι στην Ανατολική Αττική, στον Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Τομέα Αθηνών, στη Δυτική Αττική, στη Λάρισα, την Καρδίτσα και την Πέλλα, με ειδική επισήμανση για τους δήμους που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.

πηγή: iatropedia.gr