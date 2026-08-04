Ψάθα: Ελεύθερος ο αδερφός του αντιδημάρχου που έσπασε μπλόκο της αστυνομίας και έπεσε πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Ελεύθερος αφέθηκε ο αδελφός του αντιδημάρχου, με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο οποίος συνελήφθη μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (3.8.26) στην Ψάθα, όταν φέρεται να παραβίασε το αστυνομικό μπλόκο και να προσέκρουσε με το όχημά του στα συντρίμμια ενός από τα δύο ελικόπτερα που κατέπεσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αδερφός του αντιδημάρχου αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της απείθειας και της παραβίασης φυλασσόμενου χώρου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της Ψάθας που παραμένει αποκλεισμένος, καθώς έχει χαρακτηριστεί τόπος δυστυχήματος.

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Η περιοχή φυλάσσεται προκειμένου να διατηρηθεί ανέπαφη μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τις συνθήκες της πτώσης των δύο ελικοπτέρων, που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από το αστυνομικό μπλόκο. Αστυνομικοί τον σταμάτησαν και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός. Στη συνέχεια φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και λίγα μέτρα πιο κάτω να προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου.

Μετά το συμβάν, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο πραγματοποίησε φωτογραφική καταγραφή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από την πρόσκρουση προκλήθηκε μετακίνηση ή αλλοίωση στοιχείων στον χώρο του δυστυχήματος.