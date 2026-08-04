Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαγνησία στην περιοχή Άγιος Λαυρέντιος

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαυρέντιο στη Μαγνησία.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Μεσσηνία, επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Βόλου.
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Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας .