Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαγνησία στην περιοχή Άγιος Λαυρέντιος

Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαυρέντιο στη Μαγνησία.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Μεσσηνία, επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Βόλου.

Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας .

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
141
131
128
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλεκτρικός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 – Επαναλειτουργούν οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος
Η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά στα τμήματα Πειραιάς - Ομόνοια και Κηφισιά - Άνω Πατήσια
Ηλεκτρικός, Ομόνοια
Ανανεώθηκε πριν 5 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo