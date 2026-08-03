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Καιρός: Ρεκόρ 15ετίας με ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα

Οι καταγραφές έδειξαν εξαιρετικά ισχυρές ριπές ανέμου σε περιοχές της Αττικής, της νότιας Κρήτης και της Εύβοιας
Φωτιά σε δάσος στη διάρκεια πολύ ισχυρών ανέμων
Φωτιά σε δάσος στη διάρκεια πολύ ισχυρών ανέμων / EUROKINISSI
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Στα τέλη Ιουλίου του 2026, ένα από τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών έπληξε την Ελλάδα, προκαλώντας θυελλώδεις ανέμους με ριπές που άγγιξαν ή ξεπέρασαν τα 130 – 150 χλμ./ώρα σε περιοχές όπως η Αττική, η Κρήτη και η Εύβοια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Meteo), ο μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Γιώργος Εμμανουήλ, ενημέρωσε για την εξέλιξη και την προοδευτική εξασθένηση των ανέμων στην Αττική.

Οι καταγραφές έδειξαν εξαιρετικά ισχυρές ριπές ανέμου σε περιοχές της Αττικής, της νότιας Κρήτης και της Εύβοιας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ακόμη και τα 150 km/h.

Πιο αναλυτικά:

Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 111 km/h στις 29/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Πλακιάς Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2012). Μέγιστη ριπή 114 km/h στις 30/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Πεντέλη-εγκαταστάσεις ΕΑΑ (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 108 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 113 km/h στις 20/07/2022). Σημειώνεται ότι δεύτερος σταθμός στην κορυφή Πεντέλης κατέγραψε στις 31/07/2026 μέγιστη ριπή 150 km/h αλλά επειδή ο σταθμός λειτουργεί ένα έτος δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος.

Πάρνηθα (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 109 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 111 km/h στις 08/08/2025 και η ίδια τιμή στις 21/07/2024).

Παξιμάδα Καρύστου (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 150 km/h στις 31/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

meteo ripes anemou

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι στην Αττική την Τρίτη 4 Αυγούστου θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

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