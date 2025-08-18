Φωτιές στην Αχαΐα: Εικόνες καταστροφής στα Μοιραίικα

Τεράστιες είναι οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα.

Σε πολλές περιοχές καταστράφηκαν σπίτια και περιουσίες, όπως φαίνεται από τις εικόνες που μοιράστηκε η ιστοσελίδα apohxos.gr, το χωριό με τη μεγαλύτερη καταστροφή είναι το χωριό Μοιραίικα το οποίο ανήκει στον δήμο Πάτρας.

Πάνω από 15 σπίτια έχουν καταστραφεί στο συγκεκριμένο χωριό και οι ζημιές στην ευρύτερη περιοχή είναι μεγάλες καθώς από τις φλόγες, στάχτη έγιναν εκτός από σπίτια, αγροτικές αποθήκες και μεγάλες εκτάσεις με καλλιέργειες.