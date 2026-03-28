Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φθιώτιδα: Άγνωστοι ανατίναξαν ATM στο Μαρτίνο και έγιναν «καπνός» με τα χρήματα

Η δράση τους διήρκεσε περίπου 10 με 15 λεπτά, γεγονός που δείχνει ότι κινήθηκαν γρήγορα και οργανωμένα
ατμ
Το ATM στο Μαρτίνο

Τρόμος επικράτησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/03/2026), στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, όταν ένας δυνατός κρότος αναστάτωσε τους κατοίκους. Αυτός προήλθε από μία έκρηξη σε ATM που έκαναν κλέφτες για να πάρουν τα λεφτά που είχε μέσα το μηχάνημα.

Το ΑΤΜ βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ σε κεντρικό σημείο στο Μαρτίνο Φθιώτιδας με την έκρηξη να σημειώνεται περίπου στις 03:50, όταν άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του μηχανήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow από την περιοχή, η δράση τους διήρκεσε περίπου 10 με 15 λεπτά, γεγονός που δείχνει ότι κινήθηκαν γρήγορα και οργανωμένα.

Μετά την έκρηξη, οι δράστες διέφυγαν άμεσα από το σημείο με όχημα, πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσό που ενδεχομένως αφαίρεσαν οι δράστες, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
95
53
47
42
40
Newsit logo
Newsit logo