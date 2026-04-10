Φθιώτιδα: Μητέρα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα – Δείτε φωτογραφίες από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό της

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (10.04.2026) στη Φθιώτιδα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε και ο γιος της.

Το τροχαίο έγινε στο 139,8ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μας έρχονται από τα μέσα της Φθιώτιδας, όλα ξεκίνησαν όταν έσκασε το λάστιχο με αποτέλεσμα η μητέρα και οδηγός να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να πέσει στις προστατευτικές μπάρες.

Η μητέρα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για την παροχή πρώτων βοηθειών ενώ ο γιος της είναι απολύτως καλά στην υγεία του.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.