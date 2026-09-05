Τανάγρα: Το σημείο που εντοπίστηκαν νεκροί οι πιλότοι του Phantom – Τμήμα του αεροσκάφους κατέληξε σε εργοστάσιο μετά τη μοιραία πτώση

Τα κομμάτια του αεροσκάφους έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σημεία της περιοχής , μεταξύ άλλων κοντά στις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η πτώση και ξέσπασε η πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα, φωτογραφία από το σημείο της συντριβής αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας. Στο σημείο έχει σπεύσει ειδικό συνεργείο για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ στις φωτογραφίες βλέπετε το σημείο που βρέθηκαν οι δύο σοροί.

Οι δύο χειριστές εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα του Σαββάτου, μετά τη μοιραία πτώση του Phantom κατά τη διάρκεια πτήσης επίδειξης στο πλαίσιο του Athens Flying Week.

Τραγική ήταν η κατάληξη της συντριβής του αεροσκάφους F-4E Phantom στην Τανάγρα, καθώς εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο πιλότων που επέβαιναν στο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη φωτογραφία διακρίνονται συντρίμμια του Phantom μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, εικόνα που δείχνει με πόση σφοδρότητα προσέκρουσε το αεροσκάφος μετά την πτώση του, ενώ βίντεο από την μοιραία πτώση μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών, συγκλονίζουν.

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Στο σημείο πρόσκρουσης του αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κ. Τουρνάς, ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε σε δασική έκταση και την επιχείρηση κατάσβεσης. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Παράλληλα δυο άτομα τραυματίστηκαν από τα θραύσματα του αεροσκάφους. Πρόκειται για αλλοδαπούς από την Δομή της Ριτσώνας που δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο, καθώς φέρουν μόνο εκδορές στην πλάτη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα, την ώρα που το Phantom πραγματοποιούσε πτήση επίδειξης στο Athens Flying Week.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία συντριβή διερευνώνται.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Παράλληλα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με ανάρτηση στο Χ υπογράμμισε ότι «η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας».

«Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» τόνισε ο κ. Δένδιας.